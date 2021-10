Sensores de Controle de Veículos são instalados na Av. Remígio Prézia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito, instalou no cruzamento da Av. José Remígio Prezia com a Av. Vereador Reinaldo Figueiredo Bastos na Zona Leste de Poços de Caldas (próximo ao DEER-Departamento de Edificações Estradas e Rodagem do Estado de MG), um novo sistema operacional do conjunto de semáforos. O chamado laço indutivo torna a programação semafórica inteligente com a gestão automática do trânsito, ou seja, com os sensores instalados sob o asfalto é feito o monitoramento no fluxo de trânsito das respectivas vias.

Na prática com a instalação do laço neste ponto, a Av. José Remígio Prézia, que possui maior fluxo de veículos, ficará constantemente aberta e quando veículos precisarem fazer o acesso ou saída do bairro Parque Primavera pela Av. Vereador Reinaldo Figueiredo Bastos, o próprio sensor detecta o carro, lança a informação na programação e realiza a abertura ou fechamento dos semáforos para dar fluidez ao trânsito.

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde, comenta a modernização realizada no trecho. “É um recurso muito utilizado e que dá a via maior fluidez. É um trecho com alto fluxo de veículos e com o laço indutivo, o equipamento fará a gestão inteligente da programação semafórica, ficando verde de acordo com a demanda que for computada. Ao detectar veículos parados o sensor faz a leitura e automaticamente torna o sinal verde, enquanto a outra parte da via fica fechada e assim sucessivamente de acordo com a demanda.”

Outro ponto, no cruzamento das ruas Gama Cruz e Nico Duarte na Zona Oeste de Poços, receberá o sistema inteligente do Laço Indutivo em breve.