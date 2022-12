Sérgio Azevedo participa do Jornal 360

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nessa quinta, o Jornal 360, apresentado por Carol Affonso, recebeu o prefeito Sérgio Azevedo, que falou sobre os desafios e conquistas de 2022.

Como momento de maior relevância, o prefeito destacou a terceirização dos pontos turísticos de Poços de Caldas. Projeto que vinha tentando implementar há cinco anos. O prefeito falou ainda sobre a importância da modernização da Prefeitura.

Destacamos aqui os principais assuntos abordados:

Trailers de lanche



“Fizemos contato com o representante dos comerciantes antes de executar a notificação. Propomos 22 opções de espaço para que eles pudessem continuar com suas atividades. Esperamos por 15 dias até que eles se manifestassem, mas isso não aconteceu. Então não tivemos escolha a não ser notificá-los. É importante lembrar que trata-se de um espaço público e que esses espaços precisam de licitação para serem ocupados. E a Prefeitura tem a obrigação de cumprir a lei.”

Centro Administrativo



“Estamos trabalhando para viabilizar a licitação para o início das obras de um centro administrativo. Já temos o recurso garantido.Queremos unificar as secretarias administrativas criando um centro administrativo para que nossos servidores possam melhorar ainda mais o atendimento, prestando um serviço de qualidade à população.”

Queremos realmente levar a Prefeitura de Poços de Caldas para o século 21.

Monotrilho

“Lançamos um desafio para o DME, para a PUC e para o IF, que fizeram o projeto da carruagem elétrica, para que eles desenvolvam um protótipo elétrico para o monotrilho.”

Carruagens elétricas

“O protótipo está em teste e estamos aguardando que eles sejam liberados para serem produzidos em série e colocados para funcionamento até o final do próximo semestre.”

150 anos de Poços

“Foram arrecadadas 100 toneladas de alimentos. Estamos muito contentes com os resultados desse evento. Quanto á questão do gramado do Ronaldão, nos comprometemos em reformá-lo caso ele fosse danificado durante as comemorações. Mas não poderíamos deixar de usar o melhor espaço da cidade para um evento daquele porte. E hoje, o gramado está melhor do que estava antes de receber os shows de comemoração dos 150 anos da cidade.”

Saúde

“Apesar do aumento de casos do Covid-19, no momento não faremos nenhuma ação mais radical para a prevenção. Mas claro que esse é um processo dinâmico. Seguimos atentos.”

– Hospital do Câncer

“Vamos conseguir construir o hospital. Já conseguimos R$ 10 milhões para começar a obra e vamos continuar buscando recursos para finaliza-la.”

Em suas considerações finais, o prefeito ressaltou que 2022 foi um ano muito bom para a cidade.

“Poços tem batido recordes em atração de indústrias. E com isso, vem o aumento da arrecadação. E esse é um benéfico que a cidade irá colher no futuro. E o ano de 2023 será ainda mais promissor”

