Serviço de cata-treco passa por reformulação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para otimizar os trabalhos, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Serviços Públicos, informa que o serviço de CATA-TRECO está passando por mudanças. A partir de agora, todas as solicitações serão concentradas em um mesmo canal de atendimento. Através do whatsapp 98429-8253. O horário de atendimento foi ampliado, agora funciona de segunda a sexta-feira, das 8h. às 17h. Antes era até às 13h. O cidadão poderá informar o endereço de retirada de qualquer região do município e os materiais que serão descartados.

CATA-TRECO

O CATA-TRECO é um serviço da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas que recolhe móveis velhos e aparelhos eletrônicos de grande porte, dentre outros materiais, que não são recolhidos pelos serviços de coleta de resíduos domiciliares convencional. O serviço é feito somente por agendamento.

Processo de agendamento

O cidadão entra em contato por meio do whatsapp, recebe instruções detalhadas sobre quando e como dispor os itens para coleta e, no dia marcado, um caminhão da Prefeitura realiza a coleta sem qualquer custo adicional. Todo material passa por uma triagem e aqueles que são passíveis de reciclagem e reaproveitamento são destinados as cooperativas de reciclagem parceiras da Prefeitura.

Importante ressaltar que materiais como entulhos de construção civil, tanques de cimento, vasos sanitários e caixas d’água de amianto não são aceitos pelo serviço de CATA-TRECO. Também não é permitida a entrega de materiais diretamente nos depósitos.

Material recolhido em 2025

Somente na primeira quinzena de janeiro já foram registrados 330 atendimentos, sendo desses, o recolhimento de aproximadamente 25% camas e colchões, 17% guarda-roupas, 15% sofas, 14% armários em geral, 10% maquinas e tanquinhos, 7% tv e monitor, 6% geladeira e 6% fogão.