Serviço de coleta de exames retorna aos PSFs na próxima segunda-feira, 10

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 10, todos os exames de laboratórios voltam a ser realizados normalmente nos PSFs: Caio Junqueira, Cascatinha, Dom Bosco, Jd. Formosa, Nova Aurora, Quisisana, São José, Regional Leste, Santa Ângela, Santa Rosália, Santana, Santo André, São Bento, Vila Menezes e Vila Nova a partir das 7 horas da manhã. Os pacientes que necessitam de exames como: sangue, urina e fezes, devem comparecer no local levando o cartão do SUS ou R.G e o pedido de exame.

Temporariamente o serviço de coleta destas unidades precisou ser concentrado na Policlínica Central em razão de divergências contratuais com o prestador que realizava o serviço de transporte. Contudo, de acordo com José Gabriel Pontes Baeta, diretor do Departamento de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria de Saúde, houve um esforço conjunto de toda a Secretaria para regularização da situação, o que propiciou a retomada dos exames nas unidades de forma eficiente e rápida.

Já nestas unidades descritas abaixo, os exames continuam com as atividades normais.

PSF Itamaraty

PSF Bortolan

PSF Kennedy I

PSF Kennedy II

PSF Esperança I

PSF Esperança III

PSF Maria Imaculada

PSF Pq. Pinheiro

PSF Jd. São Paulo

Para mais informações, a população pode entrar em contato pelo do Alô Saúde pelo Whatsapp: (35) 3114-8127 ou 0800 283 0324

