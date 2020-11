Servidoras da prefeitura fazem desenhos à mão livre para alegrar espaços públicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um grupo de cerca de 40 mulheres,auxiliares de serviços públicos da prefeitura de Poços de Caldas, tem contribuído com criatividade e capricho nos espaços que passam por revitalização ou reforma. Tudo iniciativa das próprias servidoras.

Todo parquinho ou praça em que vão trabalhar, elas deixam uma marca. Se no seu bairro já tem uma amarelinha pintada no chão nessas áreas, pode saber que elas estiveram por aí. Enquanto umas cuidam das flores, dos canteiros, podam ou roçam, outras usam e abusam da criatividade para deixar os espaços mais coloridos e alegres com as pinturas nos muros e no chão. Elas estiveram há pouco tempo no Parque Infantil da avenida Ubirajara Machado e agora estão no Jardim São Paulo, onde cobriram o muro do parque infantil de flores, borboletas, crianças, árvores e muita cor!

A Renata Ambrogi, servidora há 4 anos, conta que elas buscam ideias na internet e fazem tudo à mão livre. “A gente busca sempre fazer o melhor no nosso trabalho, eu sempre gostei de cor, tenho 3 filhos e tenho o maior prazer de deixar esses espaços públicos mais bonitos. A amarelinha, fazemos até com temas. Tem amarelinha de flor à centopeia”, declarou Renata.

O encarregado de serviços públicos, Marcos Salles, conta que esse grupo de mulheres é exemplo para toda a equipe. “Desde que as mulheres passaram a trabalhar na secretaria tudo ficou melhor, elas são mais detalhistas e acabam incentivando todo mundo por aqui, inclusive os homens”.