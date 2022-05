Servidores do Demutran de Poços de Caldas recebem novos uniformes

Os 18 servidores, lotados na oficina de pintura e sinalização semafórica do Demutran, receberam novos uniformes. A vestimenta segue os padrões dos agentes de trânsito, mas nas cores cinza e verde limão. Os agentes de trânsito usam as cores preta e verde limão.

O investimento da secretaria, na aquisição dos uniformes foi de aproximadamente R$ 25 mil. Cada servidor recebeu dois bonés, 4 calças, 3 blusões/jaquetas, 5 camisetas de manga longa e 5 camisetas de manga curta.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu, os novos uniformes padronizam os trabalhadores do setor e também oferecem mais segurança, por contarem com faixa refletiva.

A entrega aconteceu na última sexta, na sede da Secretaria de Defesa Social. Os novos uniformes, assim como toda a nova identidade visual do departamento, seguem padrões nacionais.

