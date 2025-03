Servidores Públicos de Poços de Caldas encerram greve após acordo com a Prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em Assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (10), os Servidores Públicos de Poços de Caldas decidiram encerrar a greve iniciada na semana anterior, após importantes avanços nas negociações com a Prefeitura. A proposta final apresentada pelo Executivo foi aceita pela maioria dos servidores presentes, resultando na aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para o biênio 2025/2026.

Os servidores inicialmente pleiteavam um reajuste salarial de 11,8% e um aumento no vale-alimentação de R$ 700,00 para R$ 1.000,00. A proposta final da Prefeitura, que foi aceita pelo sindicato, consistiu em um reajuste de 5%, sendo 4,83% referente à reposição da inflação e 0,17% de ganho real. Para o vale-alimentação, a Prefeitura propôs um aumento para R$ 780,00.

Em relação aos dias de paralisação pelos servidores, a Prefeitura fará o parcelamento dos descontos relativos aos dias de greve nos respectivos vencimentos.

O Acordo Coletivo foi resultado de avanços significativos na negociação acerca das cláusulas sociais, as quais contemplam melhorias nas condições de trabalho e benefícios para os servidores municipais. Entre as conquistas mais significativas para os servidores, destacam-se o aumento no percentual do adicional de insalubridade dos coveiros, que passou de 20% para 40%, bem como a ampliação do direito das mulheres que estiverem amamentando de usufruírem de uma hora na jornada de trabalho para amamentação, durante os primeiros doze meses de vida da criança. Ampliou-se ainda a licença paternidade para 10 dias úteis, e foi criado o dia de combate ao assédio no ambiente de trabalho, dentre várias outras condições benéficas ao servidor.

O prefeito Paulo Ney, em conjunto com a equipe de governo, esteve envolvido diretamente nas negociações, buscando sempre uma solução que equilibrasse as necessidades dos servidores com as condições financeiras do município.