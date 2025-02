Servidores Públicos de Poços de Caldas rejeitam proposta de reajuste e decidem convocar greve

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sindicato dos Servidores Públicos de Poços de Caldas realizou uma assembleia nesta segunda-feira (24), onde discutiu as propostas de reajuste salarial e aumento no vale-refeição apresentadas pela administração municipal. Durante o encontro, os servidores rejeitaram as ofertas da prefeitura, considerando-as insuficientes frente às necessidades da categoria.

A proposta de reajuste salarial oferecida pela administração foi de 4,56%, abaixo da inflação acumulada de 4,83% no último ano. Além disso, a proposta para o vale-refeição, que aumentaria o benefício de R$ 731,00 para R$ 761,00, também foi negada. Os servidores reivindicavam um aumento para R$ 1.000,00 no vale-refeição e 11,8% de reajuste salarial.

Insatisfeitos com as negociações, os servidores mantiveram suas exigências e marcaram nova assembleia para quinta-feira (27), com o indicativo de greve. O encontro ocorrerá em frente ao Centro Administrativo, às 13h, com segunda chamada às 13h10. A presidente do Sindserv, Greice Keli Alves, afirmou que será disponibilizado transporte para os servidores, além de uma estrutura com lanche para os participantes.

A greve será deliberada caso a administração não apresente uma proposta mais alinhada às necessidades da categoria, e o Sindicato continuará firme na luta pela valorização dos servidores públicos.