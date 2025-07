Servidores públicos municipais recebem a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, 18

Atualizado em 17 de julho de 2025

O prefeito Paulo Ney anunciou, na noite desta quarta-feira (16), que a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais será paga já nesta sexta-feira (18). O montante total será de R$ 8.208.895,46.

A parcela corresponde a 50% do valor do 13º e será paga sem descontos de encargos como INSS e Imposto de Renda, que incidem apenas na segunda parcela, prevista para dezembro.

“Mesmo com a queda nos repasses federais que tem impactado as finanças dos municípios — e levando muitos a deixarem para pagar o 13º de forma integral apenas no final do ano — em Poços fizemos um grande esforço, com muito planejamento e responsabilidade, para garantir esse pagamento nesta data. É uma demonstração clara do nosso compromisso com os servidores e também uma forma de fortalecer a economia local com a injeção de recursos”, destacou o prefeito Paulo Ney.

O pagamento reforça a política de valorização do funcionalismo e a responsabilidade fiscal da atual gestão, que vem mantendo os salários em dia e priorizando a previsibilidade nos compromissos com os servidores.

A liberação desses recursos movimenta diversos setores da economia local, como comércio, serviços e alimentação, gerando impacto positivo na circulação de renda dentro do município.