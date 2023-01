SESC abre inscrições para colônia de férias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sesc Poços de Caldas, abriu as inscrições para colônia de férias. Essa é a primeira edição do projeto, chamado de Verão Cultural e atenderá crianças de 05 a 10 anos que entre os dias 16 a 20 de Janeiro, irão passar as tardes vivenciando atividades culturais como dança, teatro, música e artes visuais.

As vagas são limitadas.

Inscrições na Central do Sesc Poços de Caldas:

Rua Paraná, 229

(35) 2101-8950

Segunda a sexta: das 08:00 as 20:00

Sábado: das 09:00 as 14:00

Beatriz Aquino