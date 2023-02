Palco Sesc inaugura temporada de 2023 com show de Jaci Furquim e o Grupo Cartola Branca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acontece nessa sexta(10), ás 20hs, a Festa de Pré-Carnaval com samba e marchinhas no Sesc Poços de Caldas com a apresentação da cantora e compositora paulistana Jaci Furquim.

Jaci Furquim é cantora e compositora paulistana, radicada em Marilia SP, autora de mais de 200 sambas, inicia agora, um novo percurso pelo Xote e Choro, ampliando assim, seu campo de criação. Artista já consagrada no samba do interior paulista, iniciou sua trajetória pelas unidades da rede SESC (Birigui, Bauru, Araraquara, Bertioga, São Carlos, Campinas e Poços de Caldas-MG) SESI (unidade de Marilia), Oficinas Culturais do Estado de São Paulo (Marilia, Bauru e Presidente Prudente), contemplada pela Virada Cultural Paulista 2011 e Virada Online 2020; Proac 2017 (Turnê pelo estado de SP), e Proac Expresso Direto/39 2021 (“Vídeo Aula Canto Livre”); LAB 2020 – Projetos “Quem é de Samba Chora” e “Brilhante Fino”

Ingressos a venda na central de relacionamento na unidade do Sesc na rua: Paraná, 229, Centro

SERVIÇO:

Local: Sesc Poços de Caldas, Rua Paraná 229, Centro.

Ingressos: 13$ Trabalhadores do Comércio 16$ Idosos Conveniados 20$ Público Geral

Fonte: Sesc Poços de Caldas

Beatriz Aquino