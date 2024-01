Sesc em Minas promove oficinas gratuitas de arte e cultura em Poços de Caldas para crianças e jovens no período de férias escolares

Neste mês de janeiro, o Sesc em Minas vai oferecer uma programação gratuita, rica em atividades culturais e educacionais destinadas a crianças e jovens de seis meses a 18 anos de idade. O objetivo é proporcionar desenvolvimento de habilidades, expressão criativa e bem-estar durante o período de férias escolares.

De 11 a 31 de janeiro, a unidade do Sesc em Poços de Caldas vai promover oficinas nas áreas de teatro, dança, artes visuais e música. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente na rua Paraná, 229, enquanto houver vagas disponíveis. Fones: (35) 2101-8950 / (31) 3270-8100

Confira a programação de Poços de Caldas:



Oficina de Pintura. Materiais, Fórmulas, Procedimentos para Iniciantes (a partir de 12 anos)

Data: 11, 16, 18, 23 e 25 de janeiro; 14h às 16h

Nesta oficina, participantes aprenderão técnicas para criar seus próprios projetos, através de exercícios direcionados e conhecimentos básicos sobre materiais e classificação das cores.

Oficina de Teatro – O Corpo em Foco (acima de 16 anos)

Data: 15 a 19 de janeiro; 19h às 21h

Exercícios voltados para o trabalho corporal: tonificação, criação de figuras, personagens e cenas, expansão, dança livre, partituras e improvisação. Em cada dia da semana haverá um trabalho específico, sendo possível escolher em quantos dias participar. Indicado para atores, bailarinos e pessoas que queiram trabalhar o corpo de várias maneiras.

Cores, formas de uma arte popular (a partir de 12 anos)

Data: 15, 17 e 22 de janeiro; 14h às 16h

A oficina visa ensinar os procedimentos da técnica de pintura contemporânea por meio de obras de arte que refletem a singularidade de uma produção brasileira atravessada por festas e sincretismo religioso.

Musicalização Baby (5 meses a 1 ano e 11 meses)

Data: 15, 22 e 29 de janeiro ou 17, 24 e 31 de janeiro; 15h às 15h30

Musicalização Kids (2 a 4 anos)

Data: 15, 22 e 29 de janeiro ou 17, 24 e 31 de janeiro; 16h às 16h30

Café com Aquarela (a partir de 12 anos)

Data: 16, 18 e 23 de janeiro; 9h às 11h

Nesta oficina, participantes criam e recriam aquarelas com café amanhecido, uma “tinta” feita pela reutilização de grãos e filtros.

Dança Contemporânea (a partir de 13 anos)

Data: 24, 26 e 31 de janeiro; 20h

Oficina de dança contemporânea proporcionando para os alunos uma vivência com a expressão corporal, sequências coreográficas de centro, chão, diagonal e improvisação.

Vídeo Dance (de 8 a 12 anos)

Data: 23, 25 e 30 de janeiro; 18h

Oficina com dança, alongamento, acrobacias e expressão corporal com o objetivo de ser uma aula divertida, podendo vivenciar várias possibilidades com o corpo e despertando a criatividade.

Alongamento (a partir de 10 anos)

Data: 23, 25 e 30 de janeiro; 19h

Oficina com técnicas de alongamento e expressão corporal.

Práticas Experimentais de Aquarela Infantil (a partir de 6 anos)

Data: 29 e 30 de janeiro; 9h às 11h

Nesta oficina, participantes iniciam a descoberta expressiva e gestual da aquarela aplicando diferentes técnicas e materiais diversos. O objetivo é descobrir ou aprofundar suas potencialidades criativas sem a necessidade de conhecimentos prévios.

Inscrições diretamente na unidade:

Sesc Poços de Caldas: Rua Paraná, 229 – Centro, Poços de Caldas/MG – (35) 2101-8950 / (31) 3270-8100

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.