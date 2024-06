Sesc Poços de Caldas abre vagas gratuitas de Reforço Escolar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O projeto Reforço Escolar, realizado pelo Sesc em Minas, chega a Poços de Caldas. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 1° de julho de 2024.

O objetivo do projeto é complementar o ensino de matemática, português e redação, oferecendo aulas presenciais gratuitas. Podem participar estudantes com idade a partir dos 11 anos, alfabetizados, matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou no Ensino Médio da rede pública e que a renda familiar não ultrapasse a três salários mínimos.

Os estudantes das escolas particulares também poderão ser beneficiados, desde que possuam bolsa integral (100%) comprovada pela escola de origem por meio de declaração e possuam renda familiar de até três salários mínimos.

Ao todo, serão disponibilizadas 160 vagas gratuitas, ofertadas no contraturno escolar.

Haverá aulas presenciais nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária semanal de 3h20 por disciplina. A carga horária da redação está incluída nas aulas de português.

Além de contar com o apoio de professoras e professores para realizar o acompanhamento e a avaliação pedagógica, cada estudante receberá lanche diário e o vale-transporte para deslocamento nos dias das aulas.



Trilha personalizada de estudos e conteúdos on-line

Para proporcionar uma experiência educacional mais abrangente, o projeto utiliza a plataforma internacional Khan Academy, que oferece uma variedade de exercícios e vídeos educativos para alunos e alunas conduzirem seus estudos de forma autônoma, tanto dentro quanto fora da sala de aula.



Inscrições e início das aulas

Para se candidatar as vagas do Reforço Escolar, os candidatos deverão atender a todos os requisitos descritos no edital e se inscrever por meio do formulário online disponível no endereço https://mais.sescmg.com.br/reforco-escolar.

As inscrições devem ser feitas até o dia 01/07/2024, pelo site https://mais.sescmg.com.br/reforco-escolar. É importante reforçar que a pré-inscrição não garante a vaga. O início das aulas está previsto para o dia 12 de agosto.

Encontro com famílias do Criar Sesc e lançamento do Reforço Escolar

Em comemoração aos 10 anos do Criar Sesc – projeto do Sesc em Minas –, a unidade Sesc Poços de Caldas realizará, no dia 8 de junho, próximo sábado, às 8h30 da manhã, um encontro das famílias e das demais crianças que já fizeram parte do projeto.

Na oportunidade, será apresentado o novo projeto do Sesc para a cidade, o Reforço Escolar, que atenderá a jovens de 11 a 18 anos de idade, no contraturno escolar, a partir de agosto deste ano.

O evento será no Parque Municipal Antônio Molinari e contará com atividades esportivas e culturais para tornar a manhã atrativa e memorável pra todo mundo.

Sobre o Criar Sesc

O Criar Sesc é uma proposta educativa de atividades complementares que se fundamenta no brincar como forma de aprendizagem integral da criança. O projeto é voltado para estudantes de 5 a 11 anos de idade, com matrícula regular no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), e oferece atividades de segunda a sexta-feira no período da manhã ou da tarde (contraturno da escola), durante quatro horas diárias