Sesc realiza apresentações teatrais gratuitas na Urca

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sesc Poços de Caldas realiza nessa quarta feira, apresentações gratuitas do alunos do curso de teatro. O curso é ministrado pela atriz e arte educadora Luciana Rossi.

As apresentações ocorrerão 19hs com a peça de suspense “Entre facas e segredos” e às 21 com a peça “Eu sei que vou te amar”, texto de autoria do jornalista e escritor Arnaldo Jabor.

As entradas são gratuitas e os espectadores poderão levar um quilo de alimento para doação da campanha Natal Solidário realizada pelo SESC.

Por meio dos cursos de Teatro, os alunos têm a chance de imergir no universo da interpretação cênica, do jogo teatral e da criação colaborativa, podendo trazer todo esse aprendizado para a vida, seja através da melhora na leitura de textos ou até mesmo na expansão de sua potência expressiva individual ou em grupo.

Para iniciantes e intermediários, o curso usa de recursos dramáticos, exercícios de interpretação, voz, estímulos à criatividade e improvisação como ferramenta para despertar o autoconhecimento do corpo e a inspiração na mente.

Principais benefícios:

– Capacita o aluno para criação cênica, compreendendo as diversas linguagens estéticas e contemplando as ações físicas e a memória afetiva.

-Propicia a melhora da consciência corporal, da

– Resistência física, da capacidade respiratória, da flexibilidade e da interpretação e compreensão de textos.

– Desenvolve a capacidade de lidar e refletir sobre os conflitos em relacionamentos interpessoais.

– Desenvolve competências e habilidades sociais como empatia, tolerância e trabalho em equipe

– Potencializa a criatividade

– Contribui para o processo de desinibição e para o desenvolvimento da confiança, da autoestima e da disciplina pessoal.

-Desenvolve processos mentais como concentração, memorização e imaginação.