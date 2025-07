Sest Senat promove festa do Dia do Motorista neste domingo em Poços de Caldas com atrações gratuitas

Atualizado em 23 de julho de 2025

Neste domingo, 27 de julho, o SEST SENAT de Poços de Caldas realiza mais uma edição da festa em homenagem ao Dia do Motorista, com entrada gratuita e programação especial para toda a família.

As atividades começam às 7h30, com uma carreata saindo do Estádio Ronaldão. Às 10h, acontece a bênção dos veículos e missa, além do tradicional torneio de truco. A partir das 11h, o público poderá curtir apresentações musicais com a cantora Thayla Franchelle e o grupo Nó na Madeira – Roda de Samba.

O almoço será servido ao meio-dia, com prato feito no valor de R$ 25, incluindo arroz, tutu de feijão, carne de porco e couve. Os convites podem ser adquiridos antecipadamente nas paróquias São Francisco e Nossa Senhora Aparecida.

Além da programação musical e gastronômica, o evento contará com sorteio de brindes, área kids e diversas atrações para todas as idades.

A ação é realizada pelo SEST SENAT com apoio de parceiros como Pamafer, Peres Diesel, Setsul, além da Prefeitura de Poços de Caldas e da Secretaria de Esportes. A festa promete reunir motoristas, famílias e a comunidade em um dia de celebração, lazer e reconhecimento aos profissionais do volante.