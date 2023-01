Sete pessoas são presas por saque na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (24), sete pessoas, sendo três homens e quatro mulheres. Também durante a operação, nove automóveis foram apreendidos e cerca de uma tonelada de produtos alimentícios recuperados. A ação foi realizada na Rodovia Fernão Dias (BR-381) no Sul de Minas.

De acordo com informações da PRF, a ação teve início por volta das 21h30, após a concessionária Arteris acionar a corporação sobre o saque de uma carreta que havia se acidentado no km 707, no município de Nepomuceno. O veículo transportava gêneros alimentícios variados, como chocolates, pães de alho, massas para pastel e outros frios. Sua carga estava sendo furtada por várias pessoas que chegaram ao local e faziam a transposição dos produtos para os seus veículos.

Beatriz Aquino

