Setor Hoteleiro prevê 100% de ocupação

De acordo com levantamento realizado pelo Sindicato dos hotéis de Poços de Caldas, o setor hoteleiro deverá consolidar recuperação no Reveillon deste ano.

“Teremos 100% de ocupação nesse Reveillon. O Brasil inteiro está viajando e como está muito caro viajar para o exterior, o mercado interno está absorvendo nossos turistas brasileiros. Poços de Caldas é o destino preferido dos paulistas. A cidade está decorada, iluminada e totalmente preparada para receber os visitantes.” Disse Waldir Miguel, Presidente do Sindicatos dos Hoteleiros.

Poços de Caldas conta com aproximadamente 11 mil leitos entre hotéis e pousadas e possui opções bastante diversificadas que vão desde hotéis de luxo à instalações mais simples.

“É uma cidade bastante romântica. Tem praças arborizadas, passeios para cachoeiras, além da gastronomia e do artesanato.” Relatou o turista Clayton Antonio Silva ao repórter da TV Poços, Matheus Luis.

“É uma cidade muito boa. É a terceira vez que escolhemos Poços de Caldas para nossas férias. A iluminação é encantadora.” Complementou a turista Aldeni Pereira.

O aquecimento do setor hoteleiro impulsiona toda uma rede de serviços como bares, restaurantes e o comércio de lojas.

Beatriz Aquino

