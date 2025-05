Seu pet sente frio: saiba como cuidar e identificar os sinais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com a chegada do clima mais frio, a Secretaria de Meio Ambiente faz um alerta importante à população: os animais também sentem frio e precisam de cuidados específicos nessa época do ano. Cães e gatos, mesmo com pelos, podem sofrer com as baixas temperaturas e desenvolver problemas como gripes, resfriados e, em casos extremos, hipotermia.

Para proteger os bichinhos, é fundamental manter os pets em locais abrigados, secos e longe de correntes de ar. Roupinhas, cobertores e caminhas acolchoadas ajudam a manter o corpo aquecido. Evite banhos em dias frios e prefira os períodos mais quentes do dia para passeios.

Além disso, é essencial observar o comportamento dos cães, que muitas vezes manifestam sinais claros de que estão com frio. Veja alguns dos principais indícios:

Sinais de que seu cachorro está com frio:

-Tremedeira: uma reação natural do corpo para gerar calor.

-Deitar encolhido: o cão se enrola para conservar calor corporal.

-Busca por lugares quentes: tapetes, cobertas, cantos da casa ou a companhia de pessoas e outros animais.

-Letargia: pouca disposição, apatia ou movimentos mais lentos.

-Respiração e batimentos mais lentos: o corpo reduz o ritmo para economizar energia.

-Pelo eriçado: o corpo tenta criar uma barreira isolante.

-Pele fria e orelhas/patas geladas: sinal claro de perda de calor.

-Preferência por locais ao sol: instintivamente, o cão procura se aquecer.

Caso seu animal apresente esses sintomas, ofereça proteção imediata: aqueça-o com uma manta, coloque-o em local protegido e evite deixá-lo exposto ao frio. Em casos graves ou persistentes, procure orientação veterinária.

Além dos cuidados com os pets em casa, a Secretaria de Meio Ambiente reforça a importância da solidariedade com animais em situação de rua. Quem puder, pode ajudar oferecendo abrigo temporário, caixas de papelão forradas, cobertores usados ou até roupas para animais.

A Prefeitura de Poços de Caldas reforça que ações como essas fazem parte da construção de uma cidade mais consciente e acolhedora, especialmente durante o Junho Verde, mês dedicado à conscientização ambiental e à conexão entre o ser humano, os animais e a natureza.