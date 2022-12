Show Caipira no Coreto faz apresentação nesta quarta

Nesta quarta-feira, dia 28 de Dezembro, às 20h, o Coreto da Praça receberá o show Caipira no Coreto. O projeto reúne os artistas poçoscaldenses Jucilene Buosi (voz), Wolf Borges (voz), Alexandre de Almeida (violão), Arthur Chaves (violão), Mauro Inguaggiato (percussão) e a participação especial nos vocais e solos do cantor Wolf Fechus.

“O projeto traz aquelas canções sertanejas que nossos pais escutavam quando éramos crianças, que ficaram na nossa lembrança e de uma geração toda. O sertanejo de raiz dá o tom para a apresentação por vezes intimista e, por vezes, divertida, demonstrando o caráter do caipira que habita o campo e a cidade e que mora no coração de todos nós”. Diz Jucilene Buosi.

O show passeia de Cascatinha e Inhana a Milionário e José Rico.

O projeto é viabilizado pelo Edital Experimental da Secretaria Municipal de Turismo de Poços de Caldas.

Beatriz Aquino

