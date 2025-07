Show com Padre Fábio de Melo promete emoção e solidariedade em Poços

Atualizado em 17 de julho de 2025

Nesta sexta-feira, 18 de julho, Poços de Caldas recebe um dos momentos mais esperados do Festival de Inverno 2025. O show “Cantando a Vida”, com Padre Fábio de Melo e Eliana Ribeiro, acontece a partir das 19h no Parque Municipal Antônio Molinari. A entrada é gratuita, e a organização pede, de forma voluntária, a doação de alimentos, itens de higiene ou agasalhos, que serão destinados a instituições sociais da cidade.

A estrutura do evento inclui acessibilidade, com área exclusiva para cadeirantes, banheiros adaptados e estacionamento com vagas reservadas. A segurança será reforçada com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros, Demutran e equipes de saúde. Haverá revista pessoal e posto médico no local.

O parque será fechado às 15h para vistoria e reabre às 16h30. A praça de alimentação contará com estandes de diversas entidades sociais. O acesso ao evento será pelas ruas João Pinheiro e Senador Salgado Filho, que será interditada a partir das 15h. Todos os portões estarão abertos para a saída do público.

Itens proibidos: coolers, garrafas, latas, objetos cortantes, alimentos, bebidas e capacetes.

📍 Show Cantando a Vida 2025

📅 18 de julho (sexta-feira), às 19h

📌 Parque Antônio Molinari – Rua Senador Salgado Filho, s/n

🎟️ Gratuito – Retirada de ingressos em:

https://evento.agendacatolica.com/cantando-a-vida-2025-pocos-de-caldas