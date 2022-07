Show de acrobacias com motos “Força e Ação” acontece nesta sexta-feira

O Tatersal da zona sul vai ser palco do evento de manobras radicais de motos Força & Ação na sexta-feira (22), a partir das 19h. A entrada é gratuita mas quem quiser pode levar um quilo de alimento não-perecível, destinado a entidades assistenciais.

O espetáculo sobre rodas terá participação de uma equipe profissional homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo. Os pilotos farão diversas manobras para entreter o público. Além disso, haverá uma apresentação musical da dupla Giovani e Denilson.

O evento tem apoio das secretarias municipais de Esportes e Promoção Social da Prefeitura.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.