Siga Antenado alerta para risco de perda do sinal de TV em Poços de Caldas após autorização para 5G

A partir desta semana, Poços de Caldas e mais 34 cidades mineiras tiveram liberação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para implantar a tecnologia 5G. Com a permissão para a internet ultrarrápida, aumenta o senso de urgência para a troca das parabólicas convencionais pelas antenas digitais. A troca é necessária para que a população que ainda usa o aparelho tradicional possa continuar a receber o sinal da TV aberta sem chuviscos, chiados, imagem travada ou até interrupção do sinal. Isso acontece porque o 5G opera na mesma frequência da parabólica tradicional, a Banda C. Já o equipamento digital opera em outra faixa, a Banda Ku.

A liberação para as novas 35 cidades mineiras ocorreu na última terça-feira (30/05) e foi anunciada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, o Gaispi. Em Minas, as cidades estão divididas entre sete regiões do Estado: Central, Centro-Oeste, Norte, Rio Doce, Sul, Triângulo Mineiro e Vale do Aço (veja lista abaixo). Em todo o país, o anúncio da instalação de infraestrutura para o 5G foi para 459 novos municípios de 23 estados, beneficiando 148 milhões de brasileiros.

É importante lembrar que a liberação da Anatel, porém, não garante que o 5G será imediatamente ativado em todos esses municípios. A partir da autorização do Gaispi, as operadoras de internet das cidades beneficiadas podem solicitar o início da operação da nova tecnologia, de acordo com seus próprios cronogramas.

Substituição gratuita para famílias de baixa renda

Famílias de menor renda inscritas em programas sociais do Governo Federal, e que já tenham a antena parabólica tradicional em funcionamento, têm direito à instalação gratuita do equipamento digital. Em Minas, o serviço já está disponível para cerca de 324 mil famílias de 147 municípios.

A substituição é realizada pela Siga Antenado, Entidade Administradora da Faixa criada por determinação da Anatel, responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (banda C) para o sinal das parabólicas digitais (banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

Para saber se tem direito, a população pode acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 16h, com o CPF ou NIS em mãos.

Confira as 35 novas cidades que tiveram o 5G liberado em MG nesta terça (30/05)

Município Região

Água Comprida Triângulo Mineiro

Alpercata Rio Doce

Araçaí Central

Caetanópolis Central

Camanducaia Sul

Catas Altas Central

Cláudio Centro-Oeste

Conceição das Alagoas Triângulo Mineiro

Conquista Triângulo Mineiro

Consolação Sul

Coronel Fabriciano Vale do Aço

Córrego do Bom Jesus Sul

Crucilândia Central

Delta Triângulo Mineiro

Engenheiro Caldas Rio Doce

Extrema Sul

Fernandes Tourinho Rio Doce

Fortaleza de Minas Sul

Glaucilândia Norte

Gonçalves Sul

Jampruca Rio Doce

Mariana Central

Marilac Rio Doce

Mathias Lobato Rio Doce

Ouro Preto Central

Paraisópolis Sul

Paraopeba Central

Periquito Rio Doce

Poços de Caldas Sul

Pratápolis Sul

São Geraldo da Piedade Rio Doce

São João Batista do Glória Sul

São Sebastião do Oeste Centro-Oeste

Sapucaí-Mirim Sul

Veríssimo Triângulo Mineiro

