“Sim, é possível” conta histórias de pessoas que ressignificaram a vida na rua

Quem passar pelo Box Cultural do Mercado Municipal pelos próximos 30 dias vai chegar à seguinte conclusão: “Sim, é possível”. Este é o nome da mostra fotográfica em cartaz com novos olhares sobre histórias reais de usuários atendidos pelos diversos serviços voltados para a população em situação de rua, que conseguiram ressignificar suas vidas.

É o caso do Cristover, um dos retratados na exposição, que já faz planos para o futuro: “Eu passei pelo serviço da Casa de Passagem, onde através de um trabalho específico feito pelos técnicos, eu consegui hoje voltar para a convivência da minha família. Já consegui ingressar no mercado de trabalho e tenho muitos planos para o meu futuro: conseguir organizar meu próprio espaço, ou seja, minha moradia, voltar aos estudos e ingressar em uma faculdade. Esses são os meus objetivos de agora pra frente”, conta.

Já a Bruna conheceu as ruas há nove anos, levada pela dependência química, mas hoje está limpa para cuidar da filhinha. “Há 9 anos conheci as ruas. Eu já era envolvida com drogas e saí da minha casa pra viver nas ruas por conta das drogas. Permaneci durante três anos na rua, vi e vivi muita coisa. Morei embaixo de ponte, casas abandonadas e dormia no mato. Hoje, com a ajuda de todos do abrigo, eu tenho minha casa, tenho minha família e tenho minha filhinha. Já faz um ano e dois meses que eu estou limpa, graças a Deus, e sou muito grata porque sei que, sem a ajuda e o apoio de todos, eu não teria conseguido”, relata.

Essas e outras histórias podem ser vistas na exposição fotográfica “Sim, é possível: um olhar para além da rua”, organizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, em colaboração com as organizações da sociedade civil parceiras que integram a Rede POP, em referência ao Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua (19 de agosto). Os registros foram feitos pela fotógrafa Tainá Moreira e também por diversos profissionais que atuam nos serviços de atendimento às pessoas em situação de rua. A exposição “Sim, é possível: um olhar para além da rua” fica em cartaz até o dia 18 de setembro, no Box Cultural do Mercado Municipal e também na Câmara Municipal e no Terminal Rodoviário.

O intuito da mostra é informar à população de Poços de Caldas e região que o município conta com serviços especializados no atendimento à pessoa em situação de rua. A rede é composta pelo Serviço de Abordagem Social, Centro Pop, casas de passagem e abrigos Institucionais, que ofertam moradia provisória ao público em trajetória de rua, com alimentação, higiene e trabalho psicossocial, visando à reinserção deste sujeito ao convívio familiar e comunitário.

Conheça os serviços que atendem a população em situação de rua no município:

Serviço de Abordagem Social

É ofertado de forma contínua e programada, 24 horas por dia, todos os dias da semana, com a finalidade de assegurar o trabalho de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de pessoas em situação de rua.

Centro POP

Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) é uma unidade socioassistencial que oferta serviços para pessoas em situação de rua, com o propósito de atender famílias e indivíduos nas mais diversas situações de vulnerabilidade social ou violação de direitos. Representa espaço de referência para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de afetividade e respeito, proporcionando vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social.

Casa de Passagem Trilhar

A Casa de Passagem Trilhar oferece um serviço de abrigo, alimentação e higiene que funciona 24 horas ininterruptas. Acolhe adultos de ambos os sexos e famílias em situação de rua, caracterizados por sua condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela falta de moradia convencional regular. Promove um trabalho psicossocial visando ao resgate do sujeito e sua reinserção social.

Casa de Passagem Travessia

A Casa de Passagem Travessia é um serviço de acolhimento voltado à população em situação de rua e que se propõe a promover indivíduos a uma condição melhor do que aquela na qual se encontravam antes de seu acolhimento. O trabalho visa ao fortalecimento de vínculos familiares, a busca por trabalho, o desenvolvimento da autonomia e, finalmente, a emancipação da própria instituição.

Abrigo Reviver

O Abrigo Reviver é um serviço de acolhimento institucional destinado a adultos de ambos os sexos entre 18 e 59 anos, com deficiência, em situação de dependência, que não possuem condições de autossustentabilidade e/ou retaguarda familiar, com capacidade para até dez acolhidos. Está em funcionamento desde 21 de setembro de 2020, sob a gestão da Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade.

Abrigo Casa Viva

O Abrigo Casa Viva é um serviço de acolhimento institucional para pessoas vivenciando situação de rua, extrema pobreza, vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Atende usuários de ambos os sexos, com transtorno mental e longo período de institucionalização. Está em funcionamento no município desde junho de 2018, sob a gestão da Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade.