Simulado de incêndio reforça medidas de segurança em unidade industrial de Poços de Caldas

Atualizado em 21 de julho de 2025

Na manhã desta segunda-feira, 21, a unidade da Danone em Poços de Caldas realizou um simulado de incêndio com o objetivo de reforçar seus protocolos de segurança e preparar a equipe para situações de emergência. A atividade contou com a participação da 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM), destacando a parceria entre a indústria e as forças de segurança pública.

Durante o exercício, foram testados os procedimentos de evacuação dos colaboradores, a atuação da brigada interna e a coordenação das ações com os bombeiros. O simulado permitiu avaliar o tempo de resposta, a comunicação entre as equipes e a eficiência dos planos de emergência da empresa.

Para a Danone, ações como essa são fundamentais para garantir um ambiente de trabalho seguro. Além de capacitar os funcionários, os simulados ajudam a identificar melhorias nos processos de segurança industrial, com foco na prevenção de acidentes e na proteção da vida e do patrimônio.