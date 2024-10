Sindicomércio esclarece funcionamento do comércio durante as Eleições de 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sindicomércio de Poços de Caldas, em colaboração com o corpo jurídico da Fecomércio MG, esclarece o funcionamento do comércio no dia das eleições, que ocorrerá em 6 de outubro de 2024.

Segundo o artigo 380 do Código Eleitoral, as eleições realizadas em um domingo não são consideradas feriado nacional. Dessa forma, os estabelecimentos comerciais estão autorizados a operar normalmente. No entanto, os empregadores devem assegurar que seus colaboradores tenham o direito de se ausentar temporariamente para exercer seu voto. Após a votação, os funcionários devem retornar ao trabalho.

É fundamental que os empresários estejam atentos a essa normativa, garantindo que todos tenham a oportunidade de votar sem afetar as atividades comerciais. Essa orientação está alinhada com as disposições da Constituição Federal e do Código Eleitoral, que não reconhecem feriados em dias de eleição que coincidem com domingos.