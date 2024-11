Sindserv denuncia café da manhã de péssima qualidade para servidores da Secretaria de Serviços Públicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas esteve na última sexta-feira (08) no Centro Operacional da Secretaria de Serviços Públicos, situado na zona leste, para conferir a qualidade do café da manhã oferecido aos servidores.

Durante o Trabalho de Campo, foi constatado que os servidores recebem um pão velho, de péssima qualidade, um leite com gosto de sabão e um café morno e amanhecido. “Os servidores deste setor são responsáveis pela manutenção da cidade, por deixar tudo bonito e funcional para moradores e turistas, mas não estão sendo valorizados da forma que deveriam. O mínimo que eles merecem, é um café da manhã digno”, ressaltou a Presidenta do Sindserv, Greice Keli Alves.

Segundo o que foi apurado pela Diretoria do Sindicato, a situação do café da manhã é recorrente. No setor, trabalham alguns funcionários terceirizados, que recebem um pão diferente para o café da manhã. O deles é fornecido pela empresa responsável e chega fresquinho. “Se a empresa terceirizada tem condições de oferecer um pão de qualidade para os trabalhadores, a Prefeitura também tem que conseguir”, explicou a Secretária-Geral do Sindicato, Renata Assis.

Abaixo-assinado

Diante da realidade encontrada pelo Sindserv, algumas medidas serão tomadas. Uma delas será a realização de um abaixo-assinado que irá coletar assinatura dos servidores que trabalham no setor, solicitando que a Prefeitura adeque o café da manhã.

Além disso, o Sindicato irá fazer os ofícios para as secretarias responsáveis e também as denúncias aos setores competentes.