Sindserv exige afastamento de ex-diretor do DMAE acusado de assediar sexualmente de servidora

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas participou na tarde desta terça-feira (28) de uma reunião com o Diretor-Presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Paulinho Courominas, onde exigiu o afastamento do ex-diretor acusado de assediar sexualmente de uma servidora.

Segundo a denúncia que a servidora fez ao Sindicato, o autor do possível assédio sexual, que ocupava um cargo de confiança na diretoria do departamento, teria a agarrado pela cintura, beijado sua bochecha e cheirado seu pescoço sem consentimento.

No Diário Oficial do Município desta terça-feira (28) foi publicada a exoneração do cargo de confiança que o autor do possível assédio ocupava, porém como o mesmo é funcionário do departamento, ele não está afastado do ambiente de trabalho.

De acordo com a Presidenta do Sindserv, Greice Keli Alves, Courominas informou que o afastamento do autor do possível assédio só poderá ser efetivado após um parecer da Procuradora Geral do Município. “Exigimos o afastamento deste possível assediador para resguardar a vítima e também as outras mulheres que trabalham no DMAE, além de garantir que não haja nenhum tipo de interferência por parte do possível assediador durante o processo administrativo”, ressaltou a Presidenta.

Ainda segundo Greice, a servidora tem sido acompanhada e acolhida pelo Sindicato desde o início do caso e está recebendo todo o respaldo jurídico e apoio diante da situação.