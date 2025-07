Sine de Poços de Caldas divulga 103 vagas de emprego nesta segunda-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sine de Poços de Caldas está com 103 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira, 7 de julho de 2025. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com cargos que vão desde funções que não exigem experiência ou escolaridade mínima até vagas que requerem qualificação técnica ou superior incompleto.

Entre os destaques estão vagas para auxiliar de cozinha, atendente de loja, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, cozinheiro geral, jardineiro, motorista entregador, técnico em segurança do trabalho, vendedor interno e muitas outras. Há ainda oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além do atendimento presencial, o processo de busca por emprego pode ser simplificado por meio do aplicativo Sine Fácil, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Em todo o estado de Minas Gerais, 133 unidades do Sine oferecem serviços de intermediação de mão de obra. O agendamento para atendimento presencial deve ser feito pela internet, no site:

www.mg.gov.br/agendamento_servico/intermediacao-de-mao-de-obra

Em Poços de Caldas, os interessados devem comparecer ao posto do Sine, localizado na Rua XV de Novembro, 386 – Centro, munidos de documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Para mais informações, o telefone de contato é (35) 3697-2260.