Sine de Poços de Caldas oferece 81 vagas de emprego nesta segunda-feira

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho precisa ficar atento: o Sine de Poços de Caldas está com 81 vagas abertas em diversos setores nesta segunda-feira (28).

Entre as principais ofertas estão:

14 vagas para alimentador de linha de produção

9 vagas para faxineiro

7 vagas para operador de caixa

5 vagas para vendedor no comércio varejista

4 vagas para operador de empilhadeira

Além dessas, há outras opções em várias áreas de atuação.

O Painel de Informações do Sine/MG, atualizado diariamente, reúne vagas em todo o estado. A consulta pode ser feita de forma prática pela internet, com filtros por região, município, cargo e unidade, facilitando a busca pela vaga ideal. O acesso é gratuito pelo Portal Emprega Brasil.

Outra alternativa é o aplicativo Sine Fácil, disponível para Android e iOS, que permite visualizar e se candidatar às vagas diretamente do celular. O painel pode ser acessado por aqui.

Para quem preferir atendimento presencial, o agendamento pode ser feito pelo site oficial do Sine. Existem 133 postos de atendimento espalhados por Minas Gerais. Em Poços de Caldas, as vagas estão disponíveis na unidade do Sine, localizada na Rua XV de Novembro, 386, Centro. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. Para mais informações, o telefone de contato é (35) 3697-2260.

