Sine de Poços de Caldas oferece 95 vagas de emprego nesta semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Poços de Caldas está com 95 vagas de trabalho abertas nesta semana. A lista foi divulgada nesta segunda-feira, 9 de junho, e contempla oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o ensino técnico. Algumas vagas não exigem experiência profissional, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado.

Entre os destaques estão funções com maior número de oportunidades, como auxiliar de limpeza, com pelo menos oito vagas em empresas da cidade. Também há demanda para auxiliares de linha de produção (sete vagas), vendedores internos e empregadas domésticas (quatro vagas cada) e cuidadores de idosos (três vagas).

A lista inclui ainda vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, pedreiro, recepcionista, motorista entregador, entre outras ocupações nos setores de comércio, serviços, construção civil e saúde.

Os interessados devem agendar o atendimento pelo site do Governo de Minas Gerais: www.mg.gov.br. No momento do atendimento, é necessário apresentar a Carteira de Trabalho Digital. O Sine está localizado na Rua Quinze de Novembro, 386, no Centro.

A busca por emprego também pode ser feita pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para celulares Android e iOS. Pela plataforma, é possível consultar vagas e agendar atendimento presencial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3697-2260.