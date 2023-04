Sine oferta mais de 400 vagas de emprego no Sul de Minas

As maiores cidades da região têm, juntas, mais de 250 vagas. São diversas áreas disponíveis como vendas, transporte e alimentação. Confira as oportunidades disponíveis!

Há cerca de 428 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas nesta quarta-feira (12) no Sul de Minas. A informação é do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As oportunidades podem ser consultadas pela internet, no Portal Emprega Brasil. Se você procura por atendimento presencial, é necessário fazer agendamento on-line.

Poços de Caldas (73 vagas)

Pouso Alegre (64 vagas)

Varginha (54 vagas)

Passos (47 vagas)

Itajubá (23 vagas)

Poços de Caldas (73 vagas):

Em Poços de Caldas, o Sine está localizado na Rua XV de Novembro, 386, no bairro Cascatinha, com atendimento de 8h às 17h.

Confira as vagas para Poços de Caldas:

Ajudante de Motorista

Alimentador de Linha de Produção

Atendente de Lojas e Mercados

Auxiliar Nos Serviços de Alimentação

Camareiro de Hotel

Chefe de Cozinha

Conferente de Carga e Descarga

Contador

Cozinhador (Conservação de Alimentos)

Cozinheiro Geral

Cuidador de Idosos

Eletricista de Instalações

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais

Empregado Doméstico (Arrumador)

Encanador

Faxineiro

Garçom

Gerente de Loja e Supermercado

Gerente de Serviços Culturais

Lavador de Veículos

Maître (Mestre)

Marceneiro

Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral

Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração

Mecânico de Veículos Automotores a Diesel (Exceto Tratores)

Montador de Máquinas

Montador de Móveis e Artefatos de Madeira

Motorista de Furgão Ou Veículo Similar

Operador de Caixa

Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais

Pedreiro

Preparador Físico

Promotor de Vendas

Recepcionista, em Geral

Repositor de Mercadorias

Servente de Obras

Soldador

Técnico em Instalação de Equipamentos de Áudio

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico Mecânico

Vendedor de Comércio Varejista

Zelador de Edifício

Fonte: Portal G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.