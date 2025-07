Sine Poços divulga mais de 100 vagas de emprego nesta terça-feira

Atualizado em 15 de julho de 2025

O Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Poços de Caldas está com 105 vagas de trabalho abertas nesta terça-feira (15), em diversas áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades vão desde funções que não exigem experiência, como auxiliar de cozinha e atendente de loja, até cargos técnicos e administrativos, como analista contábil, técnico em segurança do trabalho e encarregado de obras.

Algumas vagas exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como estoquista (CNH B), montador de móveis de madeira (CNH C ou D) e operador de máquinas de terraplanagem (CNH D).

Além do atendimento presencial, os interessados podem consultar o Painel de Informações do Sine/MG, que é atualizado diariamente e permite o acesso online às vagas disponíveis em todo o estado. A plataforma oferece filtros por município, ocupação e unidade, facilitando a busca por oportunidades compatíveis com o perfil de cada candidato.

Outra opção prática é o aplicativo Sine Fácil, disponível para celulares Android e iOS, que permite acompanhar as vagas e agendar atendimentos diretamente pelo celular.

Em Poços de Caldas, a unidade está localizada na Rua Quinze de Novembro, 386 – Centro. Para se candidatar, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pelo telefone (35) 3697-3650.

LISTA DE VAGAS OFICIAL (ATUALIZADA) (1)