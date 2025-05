Sistema do Procon apresenta instabilidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura informa que o sistema ProConsumidor, utilizado pelo Procon municipal para o registro e gerenciamento de atendimentos, está enfrentando instabilidades devido a limitações de capacidade. A sobrecarga tem provocado quedas frequentes, comprometendo especialmente a criação de novos registros.

Desde o dia 3 de abril, o sistema não registrava ocorrências, porém, no dia de hoje (5 de maio), voltou a apresentar comportamento atípico. A equipe de infraestrutura técnica, em conjunto com a fábrica de software responsável pela plataforma, foi acionada e está realizando uma investigação para identificar as causas da instabilidade.

Ressalta-se que as falhas não são de responsabilidade do Procon municipal, mas decorrem de problemas no sistema nacional ProConsumidor, gerido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça.

Como medida temporária para preservar a estabilidade do sistema, a Senacon autorizou o bloqueio automático na abertura de novos atendimentos sempre que os recursos operacionais estiverem esgotados.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e agradece a compreensão da população.