Sistema Fecomércio abre 196 vagas para cursos gratuitos e especialização técnica em Poços de Caldas

Oportunidades nas áreas de Moda, Saúde, Turismo, Comércio e Gestão são oferecidas pelo Programa Senac+ e PSG

O Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para cursos gratuitos e uma especialização técnica, totalizando 196 vagas distribuídas entre os meses de março, abril e maio. As oportunidades abrangem as áreas de Moda, Saúde, Turismo, Comércio e Gestão, sendo oferecidas por meio do Programa Senac+ — voltado para capacitação gratuita de funcionários de empresas credenciadas — e do Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Destaque para a especialização técnica em Geriatria e Gerontologia

Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, cresce a demanda por profissionais qualificados para atuar na atenção à pessoa idosa. Atento a essa necessidade, o Senac oferece a Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Geriatria e Gerontologia, com início em 25 de março e sete vagas disponíveis.

A especialização capacita profissionais para atuarem em unidades de saúde, assistência social, empresas, sistema prisional, universidades e até em consultorias voltadas à criação de projetos para a população idosa. A formação abrange desde a promoção do envelhecimento saudável até a reabilitação funcional e os cuidados paliativos.

Outros cursos com vagas disponíveis

Aperfeiçoamento para Camareira (o) (28/04) – 20 vagas

Costureiro (30/04) – 17 vagas

Qualidade no Atendimento Turístico (17/03) – 19 vagas

Captação de Crédito para o Comércio (24/03) – 14 vagas

Fiscal de Lojas (30/03) – 29 vagas

Habilidades Gerenciais (14/04) – 29 vagas

Personal Stylist (28/04) – 20 vagas

Liderança com Foco em Resultados (28/04) – 30 vagas

Confecção Moda Praia (05/05) – 15 vagas

Hospedagem Domiciliar e Aluguéis Digitais (05/05) – 25 vagas

Inscrições e contatos

Os interessados podem se inscrever online pelo site do Senac. Para mais detalhes, entre em contato pelo telefone (35) 2101-3150 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Sobre a Fecomércio MG e o Senac em Poços de Caldas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade, há 86 anos. Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários(as), empresários(as) e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD). Com uma infraestrutura completa, a instituição possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

Serviço: Cursos gratuitos em Poços de Caldas

Inscrições: online pelo site do Senac

Onde: Senac em Poços de Caldas – Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Informações: (35) 2101-3150 ou WhatsApp (31) 3057-8600.