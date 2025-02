Sistema Fecomércio abre inscrições para MBA em Negócios Gastronômicos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Senac em Poços de Caldas capacita profissionais para gestão estratégica e inovação no setor gastronômico

O Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para o MBA em Negócios Gastronômicos, uma especialização voltada para profissionais que desejam atuar estrategicamente no setor. O curso será realizado de 29 de abril de 2025 a 5 de maio de 2026, com aulas no período da noite, das 18h às 22h.

O mercado gastronômico representa 2,6% do PIB nacional e está em constante evolução, impulsionado pelo crescimento de novos modelos de negócio, como o delivery via aplicativos. Nesse cenário altamente competitivo, o curso do Senac prepara gestores para atuar de forma inovadora e eficiente, abordando desde o planejamento e operação até a gestão de recursos humanos, finanças, marketing e experiência do cliente.

Diferenciais do curso

O MBA em Negócios Gastronômicos do Senac possui uma abordagem prática e dinâmica, contemplando temas essenciais para o sucesso na área, como:

*Gestão de processos e fluxos na gastronomia

*Planejamento de cozinha e elaboração de cardápio

*Técnicas de marketing e posicionamento de mercado

*Harmonização de bebidas

*Formação e liderança de times de alta performance

O curso é ideal para profissionais graduados em administração, gastronomia, turismo, hotelaria e áreas afins, que desejam aprimorar suas habilidades na gestão de estabelecimentos gastronômicos e se destacar no setor.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever online pelo site do Senac. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (35) 2101-3150 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Sobre a Fecomércio MG e o Senac em Poços de Caldas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo mais de 750 mil empresas e 54 sindicatos. Sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o governo e a sociedade, há 86 anos. Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários(as), empresários(as) e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD). Com uma infraestrutura completa, a instituição possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, para defender os interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Com 86 anos de atuação, a Fecomércio MG é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

Serviço: MBA em Negócios Gastronômicos em Poços de Caldas

Inscrições: online pelo site do Senac

Onde: Senac em Poços de Caldas – Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Informações: (35) 2101-3150 ou WhatsApp (31) 3057-8600.