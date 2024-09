Sistema Fecomércio MG inaugura o Sesc Conecta de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Espaço apresentará uma proposta inovadora de biblioteca, transformando o tradicional modelo em um espaço vibrante de convivência e bem-estar, com atividades culturais diversificadas

O Sistema Fecomércio MG inaugura o Sesc Conecta Poços de Caldas, nos dias 14 e 15 de setembro (sábado e domingo), das 14h às 18h, com um novo modelo de biblioteca e programação especial. O acervo abrigará aproximadamente 4 mil títulos, nos formatos impresso e digital, com empréstimo de livros por 15 dias, renováveis por mais 15.

“É com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração do Sesc Conecta, um novo conceito de biblioteca que será lançado em Poços de Caldas. O espaço traz uma proposta inovadora, transformando o tradicional modelo de biblioteca em um espaço vibrante de convivência e bem-estar, com atividades culturais diversificadas e incentivo à leitura, refletindo um ambiente de contemporaneidade, encontro e acessibilidade”, afirma Matheus Oliveira, Gerente da unidade do Sesc Poços de Caldas.

As inscrições para as oficinas podem ser realizadas diretamente na Unidade Sesc Poços de Caldas, localizada na rua Paraná, 229, Centro. Para usufruir do espaço, o público geral também pode fazer a carteirinha gratuitamente.

PROGRAMAÇÃO

• Dia 14 de setembro – sábado

14h: Abertura do Sesc Conecta.

15h: Apresentação Artística – Espetáculo Teatral com Grupo Tuia, apresentando “Contando e Cantando Histórias”.

16h: Oficina de Marcadores de Livros com Juliana Leal – atividade criativa voltada para o público infantojuvenil.

• Dia 15 de setembro – domingo

17h: Café Literário – Encontro com a escritora Euler Lopes, promovendo um espaço de troca e reflexão para o público adulto.

• Dia 17 de setembro – terça-feira

18h30: Apresentação Artística – alunas do Curso de Dança do Sesc Poços de Caldas.

• Dia 18 de setembro – quarta-feira

18h30: Oficina de Escrita – “Reescrita da Memória”, com Daniel Viana, para o público adulto. A oficina proporciona uma imersão no universo da escrita pessoal e criativa.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho e disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos e das cidadãs.

Serviço:

Local: Sesc Poços de Caldas

Datas de inauguração: 14 e 15 de setembro

Programação: gratuita

Inscrições para oficinas: na unidade Sesc Poços de Caldas – rua Paraná, 229 – Centro