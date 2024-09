Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, traz Palco Giratório a Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto jálevou espetáculos de circo, teatro e dança para outrascinco cidades mineiras neste ano

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, trouxe de volta ao estado o Palco Giratório, encerrando o circuito de artes cênicas em Poços de Caldas a partir da próxima sexta-feira (27/09). Um dos eventos mais relevantes do calendário cultural brasileiro, o projeto é idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc e já está em sua 26ª edição.

O Palco Giratório abrange apresentações de circo, teatro e dança. Em Minas Gerais, o circuito regional ocorre entre agosto e setembro e já passou por Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Pouso Alegre e Almenara.

Nessas seis cidades, somam-se 16 apresentações cênicas, incluindo espetáculos vindos de várias partes do país e produções de artistas locais. Além das apresentações, são abertas atividades formativas para o público, com destaque para os debates do ciclo Pensamento Giratório, e intercâmbios entre grupos nacionais e artistas mineiros.

Mais informações:https://mais.sescmg.com.br/palcogiratorio

Sesc em Minas

Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a saúde, a educação, o turismo, o lazer, o esporte e a cultura.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical dos empresários do comércio. Por isso, embora as atividades sejam destinadas a toda a população, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes são o público prioritário das ações e têm direito a descontos especiais.

Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 23 unidades fixas e 11 unidades móveis.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Programação do Palco Giratório em Poços de Caldas:

Sexta-feira, 27/09

•20h30 – Espetáculo da Programação Nacional:Leci Brandãona Palma da Mão

Local: Palace Casino (parque José Afonso Junqueira)

Ingressos: R$ 20,00 | Convênios e pessoas idosas: R$ 16,00 | Trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo: R$ 13,00

Vendas: Sympla

Acessibilidade: Libras

Sábado, 28/09

•18h – Pensamento Giratório:A prática do Teatro Preto no Brasil, com a Cia Nós de Teatro e Luiz Antônio Pilar

Local: Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229 – Centro)

Ingressos gratuitos no Sesc Poços de Caldas

Acessibilidade: Libras

•20h30 – Espetáculo Local:Encontro das Águas – Carlandréia Ribeiro

Local: Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229 – Centro)

Ingressos: R$ 20,00 | Convênios e pessoas idosas: R$ 16,00 | Trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo: R$ 13,00

Vendas: Sympla

Acessibilidade: Libras