Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc Mesa Brasil, doa 270cestas básicas em Poços de Caldas

Ação nesta quarta-feira (05/02), às 13h30, beneficiará entidades sociais por meio do projetoFérias sem Fome

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc Mesa Brasil e com o apoio do Sindicomércio Poços de Caldas, realizará a doação de 270cestas básicas para entidades sociais cadastradas no Programa Sesc Mesa Brasil na cidade e região. A entrega acontecerá nesta quarta-feira (05/02), às 13h30, em frente àApae do município (praça Paulo Afonso Junqueira, n° 55 – Vila Cruz).

A ação é parte do projetoFérias sem Fome do Sesc Mesa Brasil, e os alimentos serão destinados a 22instituições que atendem crianças de Poços e região. O evento contará com a presença do Presidente do Sindicomércio Poços de Caldas, Albert Cagnani, e do Gerente da Unidade Sesc Poços de Caldas, Matheus Willian Campos de Oliveira.

Sesc Mesa Brasil

O Sesc Mesa Brasil atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos, conectando áreas de excedente a contextos de escassez. O Programa, presente em todo o país, é a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina, aproximando doadores e pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar assistidas por entidades cadastradas.

Em 2023, o Sesc Mesa Brasil distribuiu cerca de 9 milhões de quilos de alimentos em Minas Gerais Atualmente, o Programa conta com seisUnidades fixas no estado, localizadas em Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Varginha, atendendo as regiões desses municípios.

Sesc em Minas

Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte, a Cultura e a Assistência.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Por isso, embora as atividades sejam destinadas a toda a população, os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, são o público prioritário das ações e têm direito a descontos especiais.

Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 23 Unidades fixas e 11 Unidades Móveis.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, e tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de bens, serviços e turismo, a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Fecomércio MG: há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos e das cidadãs.

SERVIÇO

Doação de cestas básicas – Sesc Mesa Brasil

Data:quarta-feira, 05 de fevereiro

Horário:13h30

Local:em frente à Apae de Poços de Caldas (praça Paulo Afonso Junqueira, n° 55 – Vila Cruz)