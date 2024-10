Sistema Fecomércio MG promove a 6ª edição do Sesc Movimenta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Festival gratuito abre as portas do Sesc Poços de Caldas para atividades culturais, educativas e esportivas

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, realiza a 6ª edição do Sesc Movimenta entre esta quinta-feira (24/10) e o sábado (26/10). O evento abre as portas com dezenas de oficinas, cursos, espetáculos, palestras eatividades, totalmente gratuitas, realizadas pelo Sesc Poços de Caldas.

Entre as principais atrações, teremos:

– Esporte – palestra com Dante, campeão olímpico de vôlei em Atenas 2004 e tricampeão mundial. No bate-papo, Dante vai abordar a sua trajetória, experiências, dificuldades e conquistas durante sua carreira como atleta.

– Educação – curso com Thiago Paçoca, líder da Universidade do Brincar e autor de 80 livros em Educação, Educação Física e Gestão. Paçoca vai trazer inspirações práticas e significativas para queos educadores possam atuar de forma responsável e criativa.

– Cultura:

– Bate-papo com Duda Pimenta (atriz, cantora, dançarina e apresentadora), sobre sua trajetória, experiências, desafios e dicas sobre o mundo do audiovisual e de atriz.

– Oficina de dança flamenca com AlêKalaf, bailarina com formação em flamenco, Ballet clássico e dança contemporânea no Brasil e na Espanha. Nesta oficina, será trabalhado, de uma maneira lúdica, as divisões rítmicas, através do sapateado descalço, palmas e percussão corporal.

– Teatro de sombras, “Como surgiu a noite”, com o grupo teatral Bem Me Quer. História baseada em um mito de criação dos indígenas brasileiros.

– Peça de teatro, “Batalha”, com Dagmar Bedê, palhaça, atriz, cabareta, faquiresa, diretora, produtora e gestora cultural, atuando em grupos e coletivos como Cia Circunstância.

– Bate-papo com Airton Souza, autor do livro “Outono de Carne Estranha”, um dos vencedores do projetoPrêmio Sesc de Literatura.

– Bate papo com Rafael da Mata, Lu Firmino e Dani Alvisi, profissionais reconhecidos no cenário cultural de Poços de Caldas, debatendo sobre o “Cenário local das Artes Visuais”.

A programação completa está disponível pelo link:

https://sescmg.com.br/noticias/sistema-fecomercio-mg-promove-sesc-movimenta-com-programacao-gratuita-em-varias-cidades/

Para a Gerente de Cultura do Sesc em Minas, Manuella Abdanur, o Sesc Movimenta é um convite para o público conhecer os serviços oferecidos pela instituição e experimentá-los gratuitamente durante três dias.

“O Sesc Movimenta é um festival que oferece criatividade, diversão, lazer e conhecimento. Com uma programação diversa, que envolve as áreas de esporte, saúde, cultura, ação social e educação, é uma oportunidade para o público viver novas experiências e desfrutar de momentos agradáveis, de forma gratuita e ainda na companhia de familiares ou de seu círculo de amizades”, afirma Manuella.

As ações incluem atividades como rodas de conversa, oficinas, jogos, brincadeiras e intervenções artísticas. Haverá espaços para participantes de todas as idades, além de distribuição de brindes e guloseimas.

Para se inscrever, é necessário baixar o Aplicativo Sesc em Minas e realizar a reserva em “Agendamentos”, no ícone de calendário disponível no menu inferior.

Sesc em Minas

Há mais de 70 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte e a Cultura.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Por isso, embora as atividades sejam destinadas a toda a população, os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo dependentes, são o público prioritário das ações e têm direito a descontos especiais.

Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 23 unidades fixas e 11 unidades móveis.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais, que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando ao desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos e das cidadãs.

SERVIÇO

Sesc Movimenta 2024

Data: Quinta-feira a sábado, 24 a 26/10

Evento gratuito mediante inscrições pelo Aplicativo Sesc em Minas

Sesc Poços de Caldas – Rua Paraná, 229, Centro – Poços de Caldas – MG