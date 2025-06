Sistema Fecomércio MG promove mais uma edição do Sesc Movimenta em Poços de Caldas, com programação diversificada e gratuita

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo Aplicativo Sesc em Minas ou na unidade do Sesc Poços de Caldas.

Entre os dias 26 e 28 de junho, o Sistema Fecomércio MG promove mais uma edição do Sesc Movimenta, um festival gratuito que convida o público a descobrir e aproveitar o universo de possibilidades que o Sesc em Minas oferece para quem trabalha no comércio de bens, serviços e turismo, extensivo ao público em geral. O evento reúne experiências pensadas para pessoas de todas as idades nas áreas de Cultura, Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Turismo e Ação Social. A programação do Sesc Poços de Caldas conta com diversas atividades, como por exemplo: Espetáculo “Os Saltimbancos”, Oficina de Tranças Afro, Shows com as bandas SambaLux e Grupo Violúdico, Palestra e dinâmica com Adriana Silva (Bicampeã Panamericana e recordista brasileira de Maratona), além de inúmeras outras atrações.

A programação completa, com atrações e horários, pode ser conferida neste link.

Além da programação diversificada, o Sesc Movimenta 2025 traz uma proposta divertida de gamificação: ao cumprir missões especiais, cada pessoa recebe figurinhas para montar um álbum exclusivo do evento. A pessoa que completar o álbum concorre a brindes e experiências, como vagas em oficinas e até hospedagens em hotéis do Sesc em Minas.

Sobre o Sesc Movimenta

Realizado desde 2018, o Sesc Movimenta tem o objetivo de apresentar ao público – especialmente às pessoas que trabalham no comércio – a diversidade de ações e serviços que o Sesc em Minas oferece para esse público, incluindo dependentes.

Realizado de forma simultânea em várias unidades do estado, o evento oferece uma programação gratuita e abrangente, que integra as áreas de Cultura, Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Turismo e Ação Social – pilares da atuação do Sesc.

Além da experimentação das atividades, o Sesc Movimenta se propõe ainda a proporcionar espaços de convivência, encontros e celebração.

SERVIÇO

Sesc Poços de Caldas

Rua Paraná, 229, centro – Poços de Caldas/MG

Fone: (35) 2101-8950

INSCRIÇÕES GRATUITAS

Para participar, é preciso fazer a inscrição, gratuitamente, pelo Aplicativo Sesc em Minas ou na unidade do Sesc Poços de Caldas.