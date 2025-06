Sistema Fecomércio MG traz Projeto Sesc Dramaturgias a Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa promove formação em Artes Cênicas com oficinas nas linguagens de circo, teatro e dança em cinco cidades mineiras

O Sistema Fecomércio MG realiza, entre os dias 9 e 14 de junho, mais uma edição do Sesc Dramaturgias em Poços de Caldas. Criado há 27 anos, o Projeto tem como propósito fomentar espaços de formação em Artes Cênicas, experimentação e intercâmbio artístico-cultural em todas as regiões do país.

Em Minas Gerais, além de Poços de Caldas, o Projeto passará por Pouso Alegre, Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte. A programação inclui cinco oficinas, uma em cada cidade, abordando diferentes vertentes: dramaturgia da encenação, da produção, do teatro, da dança e do circo.

Oficina em Poços de Caldas

Em Poços de Caldas, a atividade será ministrada por Carolina Franco, de Paraty/RJ. Intitulada O Mar Íntimo – Estudo sobre as Águas Internas do Corpo, a oficina integra a modalidade de dança e propõe reflexões a partir de mitos, ritos e cartografias feministas, explorando também o feminismo molecular e a ecologia corporal.

Serão trabalhados conteúdos como estudo dos contrapesos, articulações intercorporais, preparação muscular, dinâmicas e ritmos. As aulas ocorrem de 9 a 14 de junho, das 18h às 21h, no Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229 – Centro).

As inscrições custam entre R$ 13 e R$ 20 e devem ser feitas por meio deste link.

Sobre a Fecomércio MG e o Sesc em Minas

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) é a principal entidade representativa do setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado, abrangendo cerca de 750 mil empresas e respondendo por mais de 50 sindicatos. Hoje sob a presidência de Nadim Elias Donato Filho, a Fecomércio MG atua há 86 anos como porta-voz das demandas do empresariado, buscando soluções através do diálogo com o poder público e a sociedade.

Outra importante atribuição da entidade é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários e comerciárias, empresários e empresárias e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado.

Há quase 80 anos, o Sesc cumpre a missão de promover o encontro das pessoas com o bem-estar e a qualidade de vida. São encontros diários com a Ação Social, a Saúde, a Educação, o Turismo, o Lazer, o Esporte e a Cultura. Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc em Minas é uma instituição privada mantida pela contribuição sindical do empresariado do comércio. Em Minas Gerais, o Sesc atua em todas as regiões do estado, com 38 unidades fixas e 13 unidades móveis.

A Fecomércio MG também trabalha em estreita colaboração com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), hoje presidida por José Roberto Tadros, e atua ativamente na defesa dos interesses do setor nos âmbitos municipal, estadual e federal. Seu papel é fundamental para transformar a vida de cidadãos e cidadãs e impulsionar a economia mineira.

SERVIÇO

Sesc Dramaturgias em Poços de Caldas – O Mar Íntimo – Estudo sobre as Águas Internas do Corpo

Data: de segunda-feiraa sábado, 9 a 14 de junho

Horário: das 18h às 21h

Local: Sesc Poços de Caldas (rua Paraná, 229 – Centro)

Inscrições: pela plataforma Sympla neste link