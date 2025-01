Sistema Fecomércio oferece 61 vagas gratuitas em cursos técnicos do Senac em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cursos iniciam em fevereiro e inscrições podem ser feitas online no site do Senac

O Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, está com inscrições abertas para 61 vagas gratuitas distribuídas em seis cursos técnicos nas áreas de eventos, moda, saúde, segurança e tecnologia. As aulas começam no dia 3 de fevereiro, oferecendo oportunidades para quem deseja se capacitar e ingressar no mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis abrangem formações práticas e teóricas que preparam os alunos para atuar em diferentes segmentos. Os interessados podem se inscrever online pelo site do Senac. Confira as ofertas:

Técnico em Eventos

Período: 13h30 às 17h30 (segunda a sexta-feira)

Vagas: 13

Especialização Profissional Técnica de Nível Médio em Geriatria e Gerontologia

Período: 19h às 22h (segunda e quarta-feira)

Vagas: 13

Técnico em Segurança do Trabalho

Período: 13h30 às 17h30 (segunda a sexta-feira)

Vagas: 3

Técnico em Enfermagem

Período: 13h30 às 17h30 (segunda a sexta-feira)

Vagas: 2

Técnico em Informática

Período: 8h às 12h (segunda a sexta-feira)

Vagas: 13

Técnico em Produção de Moda

Período: 13h30 às 17h30 (segunda a sexta-feira)

Vagas: 17

As vagas são oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visa atender pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos, proporcionando acesso à educação profissional de qualidade.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 2101-3150 ou pelo WhatsApp estadual (31) 3057-8600.

Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Sobre o Sistema Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais. Há 86 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Serviço: Cursos Técnicos gratuitos

Inscrições: online pelo site do Senac

Onde: Senac em Poços de Caldas – Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Informações: (35) 2101-3150 ou WhatsApp (31) 3057-8600.