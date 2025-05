Sistema Mercado Emprego tem início em Poços com vagas, serviços gratuitos e orientação profissional

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Teve início nesta segunda-feira (26), na zona sul de Poços de Caldas, a primeira edição do Sistema Mercado Emprego, promovido pelo Senac em parceria com o Sindicomércio e a Prefeitura. A ação segue até quarta-feira (28), com atendimento gratuito das 10h às 16h, em diferentes regiões da cidade.

A iniciativa reúne 14 empresas com vagas disponíveis e oferece, em um só local, cadastro profissional, elaboração de currículos e processos seletivos realizados no próprio evento. Com apoio da equipe do Senac, os candidatos montam seus currículos e já podem se inscrever nas vagas, com possibilidade de entrevistas imediatas.

“O objetivo é facilitar a conexão entre empresas que estão contratando e profissionais em busca de uma oportunidade. É uma ação que fortalece o mercado de trabalho e contribui para o desenvolvimento econômico do município”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins.

Além do encaminhamento para vagas, os participantes têm acesso gratuito a serviços como aferição de pressão arterial e sessões de massagem relaxante, promovendo acolhimento e bem-estar.

Segundo o consultor de relacionamento do Senac, Thieres Moreira Passos, o projeto já percorreu diversas cidades mineiras e estreia em Poços com foco na empregabilidade. “Estamos comprometidos em aproximar os trabalhadores das oportunidades reais de trabalho. Mais do que um evento, é uma ação concreta de inclusão e valorização profissional”, destacou.