“Situação muito triste”, diz vereador sobre Hospital Margarita Morales

Atualizado em 29 de julho de 2025

Nesta Terça-feira (29), vereador Tiago Mafra usou as redes sociais para denunciar o estado de abandono do Hospital Margarita Morales, em Poços de Caldas (MG). Em vídeo publicado nesta semana, o parlamentar mostrou diversos problemas enfrentados pela unidade, como fiação exposta, mofo pelas paredes, colchões embolorados, áreas sem iluminação, banheiros interditados e falta de insumos básicos.

“Infelizmente nós encontramos aqui uma situação muito triste, chama muito a atenção e merece um cuidado real da administração municipal”, afirmou Tiago Mafra durante a visita.

Mesmo diante das dificuldades, o vereador destacou a dedicação dos servidores, que continuam desempenhando suas funções com empenho, muitas vezes comprando com recursos próprios materiais que deveriam ser fornecidos pelo poder público. Ele também criticou o descaso com a manutenção básica do hospital, já que, enquanto algumas áreas seguem sem iluminação, caixas de lâmpadas permanecem guardadas na carpintaria da prefeitura.

Nos comentários da publicação, moradores confirmaram a gravidade da situação. Uma seguidora relatou: “Eu vi isso tudo de perto, com minha mãe internada aí e nem mesmo banheiro ela podia usar, tudo interditado. Não podia sequer tomar um banho, tinha que pedir à administração para alguém dar um travesseiro e uma coberta para ela até que eu pudesse ir em casa buscar pra ela.”

Tiago reforçou a importância da fiscalização como forma de garantir respeito aos profissionais da saúde e cobrar soluções da Prefeitura. A publicação gerou repercussão entre os moradores e levanta um alerta para a urgente necessidade de melhorias na estrutura do hospital.