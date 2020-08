Sobe para 48 o número de detentos com Covid-19 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio | 11h32

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) confirmou na manhã desta segunda-feira (24) que subiu para 48 o número de detentos com Covid-19, no presídio de Poços de Caldas.

Há uma semana, o órgão havia informado que apenas seis presidiários estavam infectados e que todos haviam sido isolados. As visitas estão suspensas desde o começo da pandemia. Questionados sobre o motivo do vírus ter se espalhado tão rapidamente, eles informaram que não há como saber.

Confira a nota enviada ao site:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que, conforme o levantamento das 10h desta segunda-feira (24/8), há 48 casos confirmados para covid-19 entre detentos do Presídio de Poços de Caldas I. Os presos contaminados nesta unidade prisional estão assintomáticos ou com sintomas leves. Eles foram separados dos demais e estão isolados sendo monitorados pela equipe de saúde. Esclarecemos ainda que não há como afirmar de onde partem as transmissões.