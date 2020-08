Sobe para 756 o número de casos confirmados de Covid-19 em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Segundo Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, nesta terça, 25 de agosto, são 756 casos positivos em Poços: destes, 457 pacientes são considerados recuperados, 269 seguem em isolamento domiciliar, sete estão em Unidade de Terapia Intensiva e três em ala ou leitos clínicos. Até o momento são 20 óbitos confirmados no município, em função da Covid-19. O Boletim traz dois óbitos em investigação: o primeiro, ocorrido na sexta, 21, referente a uma paciente de 39 anos, que possuía comorbidade. O segundo, referente a uma paciente de 56 anos que faleceu neste domingo, 23. A Secretaria Municipal de Saúde se solidariza com familiares e amigos neste triste momento de perda e aguarda os resultados dos exames laboratoriais para confirmação do diagnóstico. O Informe registra nove óbitos de não residentes. Dentre os 756 casos positivos no município, 51% se referem a pacientes do sexo masculino. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 24,8% dos casos. A taxa de ocupação de Unidade de Terapia Intensiva, nesta terça, está em 28,07%. De 57 leitos, são 16 leitos ocupados, sendo sete por pacientes confirmados e nove, por pacientes que aguardam resultado de exame para confirmação do diagnóstico. A rede hospitalar de Poços também recebe pacientes de outras localidades. Nesta terça, são cinco internações: três pacientes de Andradas, um de Santa Rita de Caldas e um de Machado. Lembrando que estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos, mas já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. No total de 57 leitos de UTI disponíveis, constam os 10 leitos do Hospital de Campanha. O Boletim também informa que já foram realizados no município, somando as redes pública e privada, 10.810 testes e exames.

Presídio

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, por meio do serviço de vigilância epidemiológica local, presta apoio e acompanha a situação do Presídio de Poços de Caldas, desde o registro do primeiro caso de Covid-19 na unidade. Por meio dos exames fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, foram testados 333 detentos e 48 tiveram resultados positivos para a Covid-19. Até o momento, 50 servidores também foram testados na unidade e tiveram resultados negativos. Outros três servidores que procuraram atendimento nas unidades de saúde do município, testaram positivo e seguem em isolamento domiciliar. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que

os presos contaminados no Presídio de Poços de Caldas estão assintomáticos ou com sintomas leves. Eles foram separados dos demais e estão isolados, sendo monitorados e atendidos pela equipe de saúde. Este trabalho é feito, baseado em notas técnicas emitidas pelo Centro de Operações Emergenciais em Saúde COVID-19, como a COES MINAS COVID-19 Nº 58/2020 de 29/06/2020 que atualizou a nota técnica COES MINAS COVID-19 Nº 07/2020 de 20 de março de 2020, a qual dispõe sobre as orientações gerais inclusive quanto aos protocolos de testagem e condutas sobre o novo coronavírus e ações de prevenção nas unidades prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Os casos positivos no presídio de Poços de Caldas já constam nos números totais do município, divulgados diariamente pelo Boletim Epidemiológico.