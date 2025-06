Solenidade celebra os 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) completou, no último dia 9 de junho, 250 anos de história, dedicação e compromisso com o povo mineiro. Para celebrar esse marco, foi realizada uma solenidade comemorativa, que destacou a importância da instituição para a segurança pública e para toda a sociedade mineira.

Com uma trajetória marcada por coragem, disciplina e constante evolução, a PMMG reforça, ao longo de dois séculos e meio, sua missão de proteger e servir.

O evento contou com a presença do comandante da 18ª Região da Polícia Militar, coronel Jardel Trajano, do vice-prefeito Eduardo Januzzi, do secretário municipal de Administração e gestão de Pessoas, Alexander Adanias, e do controlador-geral do município, Vinícius Gadbem, além de outras autoridades civis e militares. Durante os discursos, foi ressaltado o papel da Polícia Militar não apenas em Minas Gerais, mas também como referência nacional em segurança pública, comprometimento e cidadania.

Durante a solenidade, foram realizados atos de grande significado, como a outorga da Medalha Alferes Tiradentes, o reconhecimento de mérito profissional, o compromisso dos oficiais promovidos ao primeiro posto da carreira e a entrega de uma lembrança aos amigos e parceiros da 18ª Região de Polícia Militar (18ª RPM).

Mais do que uma comemoração, o evento reafirmou os laços de confiança e proximidade entre a Polícia Militar e a comunidade, reforçando a importância da união para a construção de uma sociedade mais segura, justa e harmônica.