Solenidade de transmissão de cargos do Prefeito e Vice-Prefeito e posse do novo secretariado acontece no Palace Casino

Será realizada, no dia 1o de janeiro, às 20h, no Teatro do Palace Casino, a solenidade de transmissão de cargos de prefeito e vice-prefeito e posse do novo secretariado da gestão 2025-2028.

A cerimônia, restrita a convidados em razão da lotação máxima do espaço, acontece após a instalação da 20a Legislatura e posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores, na Câmara Municipal, a partir das 17h. Ainda dentro da programação, será realizada uma missa em Ação de Graças, no dia 2 de janeiro, às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora da Saúde.

A transmissão dos cargos de prefeito e vice-prefeito aos eleitos será realizada após a posse do novo titular na Câmara. O Termo de Transmissão de Cargo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que está transmitindo o cargo e pelo novo ocupante.

Serviço

Solenidade de Transmissão de Cargos do prefeito e vice-prefeito e posse do novo secretariado

Data: 1o de janeiro

Horário: 20h

Local: Teatro do Palace Casino

*Restrito a convidados em razão da lotação máxima do espaço