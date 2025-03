Solicitações de matrículas e transferências passam a ser realizadas digitalmente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de agora, as famílias que necessitarem dos serviços do setor de Administração Escolar, como solicitações de matrícula e transferência, podem utilizar o novo canal digital da Secretaria Municipal de Educação, sem a necessidade de deslocamento até o Centro Administrativo.

As solicitações de matrícula e transferência deverão ser feitas por meio do formulário on-line https://forms.gle/AgEAuE4b1mxydqAA8. Para cada solicitação, serão exigidos documentos específicos, que devem ser enviados de forma legível pelo solicitante.

Pela nova ferramenta, é possível realizar solicitação de transferência entre as unidades de Ensino Fundamental e Médio, cadastro para Jardim I e Jardim II, transferência entre as unidades de Educação Infantil (creches) e atualização do cadastro de gestante.

Para solicitação de transferência e novas matrículas os documentos necessários são RG ou Certidão de Nascimento do estudante, comprovante de endereço no nome do responsável legal e, se for o caso, declaração de frequência fornecida pela unidade atual do aluno.

Inovação

“Com o objetivo de tornar nossos processos mais ágeis e sustentáveis, estamos modernizando o sistema de matrículas e transferências escolares. A partir de agora, as famílias não precisarão mais se deslocar até a Secretaria de Educação para retirar a Carta de Encaminhamento de Matrícula e solicitar transferências e matrículas, pois todo o processo será realizado digitalmente”, destaca o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos.

Com o novo sistema, a Carta de Encaminhamento será enviada pela equipe da Secretaria de Educação para as escolas por e-mail e para as famílias pelo Whatsapp. O atendimento presencial no Centro Administrativo continua disponível para quem preferir ou necessitar de assistência presencial, das 11h às 16h. Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo WhatsApp da Administração Escolar: (35) 98871-1160.

Fique ligado!

✅ As solicitações de matrícula e transferência deverão ser feitas por meio do formulário online:

🔗 https://forms.gle/AgEAuE4b1mxydqAA8

✅ O formulário está disponível também no Descomplica Poços, no site da Prefeitura, na aba da Secretaria Municipal de Educação, como Formulário de Solicitação de Vagas e Transferências (https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=116).

✅ Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato pelo WhatsApp da Administração Escolar:

📞 (35) 98871-1160 / (35) 3697-2356

✅ Atendimento presencial:

das 11h às 16h, de segunda a sexta-feira

Centro Administrativo – Avenida Mansur Frayha, 1.677, nas proximidades do Terminal Rodoviário – 5º andar.