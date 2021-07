Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SOPA DE FAVA COM ERVILHA & PÃO DE TOMATE SECO

INGREDIENTES DO PÃO DE TOMATE SECO

1cebola grande picada

30 gr. de fermento biológico

1 colher de sopa rasa de açúcar

2 xícaras de chá de leite morno

1 xícara de chá de tomate seco picado

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

1 kg. de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Dissolva o fermento no açúcar, junte os ovos, o sal, azeite, tomate seco picado, misture tudo, acrescente farinha aos poucos e amasse até o ponto de massa de pão, passe para a bancada e sove bem, separe em três partes dê o formato desejado, cubra com um pano, espere crescer e asse até dourar.

INGREDIENTES DA SOPA DE FAVA COM ERVILHA

500 gr. de fava fresca cozida

2 xícaras de chá de carne seca cozida e desfiada

500 gr. de ervilha seca cozida e batida no liquidificador

2 tomates maduros picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de cenoura picada

½ xícara de chá de óleo vegetal

Sal, salsinha e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Ferva a fava coberta com água, descarte essa água e cozinhe com água nova até amaciar.

Refogue em óleo, a cebola, tomate e cenoura, junte a carne seca, a fava cozida, cubra com água, corrija o sal e a pimenta sempre a gosto, entre com a ervilha batida, cubra com água e deixe cozinhar.

Ao longo do cozimento acrescente água e corrija sal e pimenta ao ponto desejado de espessura e sabor.

Sirva bem quente acompanhado do delicioso pão de tomate seco.